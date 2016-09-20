Симеоне: «Неймар поет, танцует, но выходит на поле и делает то, что должен»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии матча 5-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» высказался о форварде сине-гранатовых Неймаре.

«Что бы не вытворял Неймар, как бы его не подвергали критике, он все равно экстраординарный футболист. Его часто критикуют, но критика не помешала ему выиграть Олимпиаду. Я восхищаюсь этим игроком, его характером. Он может петь, танцевать, но он выходит на поле и делает то, что должен», – заявил Симеоне.

Матч начнется 21 сентября в 23:00 по московскому времени.