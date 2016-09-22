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Судьи
Главный судья:
Давид Фернандес Борбалан (Альмерия)
Материалы

Барселона - Атлетико

21.09.2016, Среда, 23:00 мск Барселона, стадион Камп Ноу Испания. Примера, 5 тур Барселона - Атлетико
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
ответный матч		 13 апреля, среда 21:45 Атлетико 2:0 Барселона
Лига чемпионов (2015/2016)
1/4 финала
первый матч		 5 апреля, вторник 21:45 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
22 тур
30 января, суббота 18:00 Барселона 2:1 Атлетико
3 тур
12 сентября, суббота 21:30 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
37 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Атлетико 0:1 Барселона
18 тур
11 января, воскресенье 23:00 Барселона 3:1 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 28 января, среда 23:00 Атлетико 2:3 Барселона
Испания. Кубок (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 21 января, среда 23:59 Барселона 1:0 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
38 тур
17 мая, суббота 20:00 Барселона 1:1 Атлетико
19 тур
11 января, суббота 23:00 Атлетико 0:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
ответный матч		 9 апреля, среда 22:45 Атлетико 1:0 Барселона
Лига чемпионов (2013/2014)
1/4 финала
первый матч		 1 апреля, вторник 22:45 Барселона 1:1 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

ответный матч		 29 августа, четверг 01:00 Барселона 0:0 Атлетико
Суперкубок Испании 2013

первый матч		 22 августа, четверг 01:00 Атлетико 1:1 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
12 мая, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
16 тур
16 декабря, воскресенье 23:59 Барселона 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
25 тур
27 февраля, понедельник 00:30 Атлетико 1:2 Барселона
6 тур
24 сентября, суббота 23:59 Барселона 5:0 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
22 тур
5 февраля, суббота 23:55 Барселона 3:0 Атлетико
3 тур
19 сентября, воскресенье 21:00 Атлетико 1:2 Барселона
Испания. Примера (2009/2010)
22 тур
14 февраля, воскресенье 23:00 Атлетико 2:1 Барселона
3 тур
19 сентября, суббота 23:55 Барселона 5:2 Атлетико
Испания. Примера (2008/2009)
25 тур
1 марта, воскресенье 21:00 Атлетико 4:3 Барселона
6 тур
4 октября, суббота 23:55 Барселона 6:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
ответный матч		 14 января, среда 23:55 Барселона 2:1 Атлетико
Испания. Кубок (2008/2009)
1/8 финала
первый матч		 6 января, вторник 22:00 Атлетико 1:3 Барселона
Испания. Примера (2007/2008)
26 тур
1 марта, суббота 22:00 Атлетико 4:2 Барселона
7 тур
7 октября, воскресенье 19:00 Барселона 3:0 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 29 6 3 106:41 +65 93
2. Барселона 38 28 6 4 116:37 +79 90
3. Атлетико М 38 23 9 6 70:27 +43 78
4. Севилья 38 21 9 8 69:49 +20 72
5. Вильярреал 38 19 10 9 56:33 +23 67
6. Реал Сосьедад 38 19 7 12 59:53 +6 64
7. Атлетик Б 38 19 6 13 53:43 +10 63
8. Эспаньол 38 15 11 12 49:50 -1 56
9. Алавес 38 14 13 11 41:43 -2 55
10. Эйбар 38 15 9 14 56:51 +5 54
11. Малага 38 12 10 16 49:55 -6 46
12. Валенсия 38 13 7 18 56:65 -9 46
13. Сельта 38 13 6 19 53:69 -16 45
14. Лас-Пальмас 38 10 9 19 53:74 -21 39
15. Бетис 38 10 9 19 41:64 -23 39
16. Депортиво 38 8 12 18 43:61 -18 36
17. Леганес 38 8 11 19 36:55 -19 35
18. Спортинг Х 38 7 10 21 42:72 -30 31
19. Осасуна 38 4 10 24 40:94 -54 22
20. Гранада 38 4 8 26 30:82 -52 20
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    Рейтинг: +313

    de bruyne 22 сентября 2016, 00:46

    Атлетико явно касилка гол забили на ошибке и все касить начали... это не футбол уже

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    Рейтинг: +1549

    ШарКий вояж в ТуЛузу 22 сентября 2016, 00:34

    1-1

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    Рейтинг: +1176

    Argon 22 сентября 2016, 00:27

    Поломали Месси?

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 22 сентября 2016, 00:21

    Судью купили две красных не дал атлетике

    0
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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 21 сентября 2016, 23:28

    Нах нужен этот канал

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    Рейтинг: +566

    Mr Abdullaev 21 сентября 2016, 23:28

    Матч ТВ всякую хуйню показывает, а такой матч нет!!!

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    Рейтинг: +53

    Тима 88 21 сентября 2016, 23:08

    А где можно посмотреть матч?

    0
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    Рейтинг: +184

    Sergei26 21 сентября 2016, 20:10

    Ничья

    -1
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    Рейтинг: +25

    mellanxollik 21 сентября 2016, 08:55

    какого черта не показывают примеру???!!!

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