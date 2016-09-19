Мельгарехо, Глушаков, Ещенко и Макеев не сыграют против «СКА-Хабаровска» в Кубке

Защитники «Спартака» Евгений Маккеев и Андрей Ещенко, а также полузащитники Денис Глушаков и Лоренцо Мельгарехо не сыграют в матче 1/16 Кубка России против «СКА-Хабаровска».

«В общей группе работали все футболисты, кроме Дениса Глушакова, Евгения Макеева, Лоренцо Мельгарехо и Андрея Ещенко, который накануне почувствовал дискомфорт в коленном суставе. Все четверо занимаются по индивидуальной программе и, по мнению медицинского штаба, восстанавливаются быстрыми темпами. Тем не менее Массимо Каррера не планирует привлекать их к кубковому поединку», – гласит сообщение на официальном сайте «Спартака.