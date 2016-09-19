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Дзагоев: «Игнашевич спас ЦСКА, забив гол «Крыльям Советов»

19 сентября 2016, 17:27
5

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев поделился наблюдениями от победного матча 7-го тура российской Премьер-лиги против «Крыльев Советов» (2:1).

— Здесь всегда тяжело играть, тем более «Крылья» действуют в пять защитников. Мы неплохо начали, забили гол, имели моменты. Потом сами отдали игру, пропустили и создали себе проблемы.

— Какое влияние на ход встречи оказал быстрый гол? Были ли мысли, что ребята подуспокоились после него?

— Нет, не успокоились. Мы неплохо контролировали мяч после гола, но был какой-то перелом. Это наша ошибка, потеря концентрации — дали создать один момент у своих ворот, потом второй, и в итоге под конец первого тайма пропустили. Всегда плохо получать гол в раздевалку.

— У тебя был неплохой момент в первом тайме, что хотел исполнить?

— Подсекал, хотя наилучшим вариантом было отдать Ионову на пустые ворота. Но когда бежал уже настроился, что буду перекидывать. Лешу увидел уже в самый последний момент, когда бил.

— Ты стал автором голевого паса. Совершенно роскошный навес!

— В первом тайме у меня не совсем шли передачи, во втором стало лучше. Хорошо, что Игнашевич забил, спас команду!

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Крылья Советов ЦСКА Игнашевич Сергей Дзагоев Алан
Комментарии (5)
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ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474302750
Спас то спас) но как бы его не превозносили, время Сергея подошло. и этот гол не прикроет его косяки. Будь у крыльев нап поинтереснее, не отскочили бы)
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ZenitVelikZzzZZZxXxx
1474302782
да и Игорь как всегда хорош!
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splint1989
1474309595
Нападающий нам нужен нормальный!!!!! Гинер дай денег))))))
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