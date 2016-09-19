Газизов: «Зинченко не играет за «Манчестер Сити» из-за проблем с рабочей визой»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, почему полузащитник Александр Зинченко не играет за «Манчестер Сити». Напомним, что украинский хавбек отправился в аренду в ПСВ.

— Почему Александр Зинченко не смог закрепиться в составе «Манчестер Сити»?

— Мне жалко, что он не набрал определенного количества минут в сборной Украины, чтобы получить рабочую визу в Англии. Только из-за этого Зинченко не играет в Англии. Это маленькая ложка дегтя. Посмотрим, как он себя проявит в Голландии. По крайней мере, по моей информации, Хосеп Гвардиола на него серьезно рассчитывает. Я не общался ни с ним лично, ни с владельцем клуба шейхом Мансуром, но остальные представители клуба, включая спортивного директора Чики Бегиристайна, при переговорах о трансфере Зинченко выражали очень серьезную в нем заинтересованность как в игроке основной обоймы.

— Что дал клубу трансфер Зинченко в «МанСити»?

— Помимо денег мы получили репутацию, почет и узнаваемость в Европе. Мы подписали с «Сити» договор о сотрудничестве, включающий в себя серию поездок тренеров нашей академии к ним на стажировку. Спрос на наших футболистов постепенно растет. У нас и Пауревич ушел в английский Чемпионшип. Сейчас у нас есть серьезный игрок Слай, просто уникальный футболист для нашего чемпионата. В ближайшее время он вполне может оказаться востребован на уровне английской Премьер-лиги.