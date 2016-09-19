Карпин: «Результаты «Спартака» сейчас – это уровень игроков плюс эмоции»

Валера ослеп походу.В том то и успех Спартака что нет конкретной схемы против такой команды сложно играть она действует от соперника ,перестраивается и разобрать и понять как будет играть Спартак сопернику очень не просто.И игра смотрится меня это радует чего не было 15 лет!
Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что пока сложно назвать стиль игры московского клуба атакующим.
— Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?
— Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.
— Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?
— Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.
— Команда стала больше атаковать.
— Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.
— «Спартак» выезжает только на эмоциях?
— Не только. Конечно, нельзя умалять достоинств отдельных игроков. Есть футболисты добротного уровня — Бокетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Зобнин. Но многие из них были в команде и раньше. Результаты «Спартака» сейчас — это уровень игроков плюс эмоции. Мне понятно, во что играет «Зенит», во что играет «Ростов». А во что играет команда Карреры, мне не очень понятно, во всяком случае пока.