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    Карпин: «Результаты «Спартака» сейчас – это уровень игроков плюс эмоции»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин считает, что пока сложно назвать стиль игры московского клуба атакующим.

    — Что нового Каррера привнес в игру «Спартака»?

    — Много эмоций, много желания, много борьбы, но это было иногда и до него. В какой футбол играет «Спартак», лично я пока еще не понимаю. То так, то этак, то как получится. Четкой картины пока не складывается.

    — Получается, что результат красно-белых — это больше стечение обстоятельств, чем поставленная игра?

    — Вы видите поставленную игру? Лично я пока ее не вижу. В какой футбол играют красно-белые — закрытый, открытый, атакующий? Сложно это выявить.

    — Команда стала больше атаковать.

    — Не согласен. Атакуют так же, как и раньше. Как, допустим, и при Аленичеве.

    — «Спартак» выезжает только на эмоциях?

    — Не только. Конечно, нельзя умалять достоинств отдельных игроков. Есть футболисты добротного уровня — Бокетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Промес, Попов, Зобнин. Но многие из них были в команде и раньше. Результаты «Спартака» сейчас — это уровень игроков плюс эмоции. Мне понятно, во что играет «Зенит», во что играет «Ростов». А во что играет команда Карреры, мне не очень понятно, во всяком случае пока.

    Источник: Известия

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    19.09.2016 06:55
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +42

      Zmeu' 19 сентября 2016, 14:20

      Валера ослеп походу.В том то и успех Спартака что нет конкретной схемы против такой команды сложно играть она действует от соперника ,перестраивается и разобрать и понять как будет играть Спартак сопернику очень не просто.И игра смотрится меня это радует чего не было 15 лет!

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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 19 сентября 2016, 13:28

      Карпин не понял, а я понимаю,
      Спартак играет в футбол.
      Клюшек у них нету, воду полный стадион не наливают,
      Сетку через поляну не натягивают, а иногда забивают гол.
      Или я от жизни отстал и футбол не такой стал?

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      Рейтинг: +173

      agrmark 19 сентября 2016, 12:05

      Не совсем согласен, сейчас Спартак стал более организованной командой1

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 19 сентября 2016, 11:18

      И подобную ахинею несёт якобы тренер? Он не видит, что при Каррере игра "Спартака" стала цельной во всех линиях, не стало разрывов между линиями, что проводится ротация состава под каждого соперника? И, главное, он не понимает, что "поставленная игра" - это не какой-то там механический шаблон, а умение команды использовать по ходу игры все приёмы современного футбола: и контроль мяча, и прессинг, и быстрый переход из обороны в атаку, и стеночки с забеганиями, а также средние и дальние передачи!
      На одних эмоциях и желании "Спартак" периодически играл и при Карпине, и при Аленичеве. Правда, как правило, не с самыми сильными соперниками. А с сильными соперниками чаще был просто беспомощным. В прошлом сезоне отнюдь не блиставшему игрой ЦСКА "Спартак" проиграл 0:1. Если кто помнит этот матч, тот согласится, что более беспомощными красно-белые не выглядели, возможно, никогда! Несмотря на формально скромный счёт.
      Не будет при Каррере вечных побед! Это невозможно в принципе. Но и "мальчиками для битья" красно-белые при нём не будут! Если, конечно, не найдётся какой-нибудь подлец (или группа подлецов), который сумеет организовать так называемый "слив тренера"... Хотя надеюсь, что с такими футболистами как Промес, Попов, Джано или Боккетти, подлецам сложно будет договориться...
      Так будем пока наслаждаться игрой "Спартака" вне зависимости от клубных пристрастий! Пока он в РФПЛ играет грамотнее и зрелищнее всех других команд и по заслугам возглавляет турнирную таблицу! Но есть ещё "Зенит", ЦСКА, "Ростов" и "Краснодар", поэтому расслабляться не следует... Если Мирче Луческу наведёт порядок в Питере, то "Зенит" станет очень грозным соперником... Или если ЦСКА, наконец, пригласит тренера вместо "кресло-качалки"...

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      Рейтинг: +339

      babenko1977 19 сентября 2016, 11:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      свой уровень спартак показал в европе

      -4
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      Рейтинг: +33416

      oyabun 19 сентября 2016, 11:03

      Странно, что он не видит в команде ничего нового, хотя любому болельщику даже, не то что опытному тренеру видно в чем добавили спартаковцы при Каррере. Так навскидку, без глубокого анализа: высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку и такой же быстрый отход всей команды в оборону, что позволило настроить оборону на такой результат как всего 2 пропущенных мяча за 7 матчей. Да, бывает еще и полыхает в обороне, как показала игра с Оренбургом, но ведь не сразу же как по волшебству всё преобразится! Дайте время и при таком верном направлении изменений и в обороне всё наладится. Наконец более осмысленная общекомандная игра. Посмотрите как преобразился тот же Зе Луиш! Раньше бестолково метался впереди, надеясь на случайный пас от партнеров, сейчас же феерит не только сам в нападении, но и ассистирует на загляденье. Карпин просто ревнует к чужим успехам. Это очевидно.

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      Рейтинг: +158

      dimon2602 19 сентября 2016, 10:51

      Спартак сила

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2016, 10:36

      Да хочу еще добавить-я реально за адекватное мнение,и поэтому все негативные коменты которые прозвучали в этой статье могу сказать одно.Увы вас это не украшает.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 сентября 2016, 10:34

      Все бывшие -завидуйте уже молча,тошно если честно от ваших коментов.Спартак сейчас показывает настоящий ФУТБОЛ ,а поэтому на все ваши злые и завистливые уколы ровным счетом по боку.

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      Рейтинг: +752

      апоголлл 19 сентября 2016, 10:27

      и непонятно было в какой футбол при карпине играли.

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