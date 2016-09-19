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    Данильянц: «Не успели восстановиться к матчу с «Краснодаром» после «Баварии»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц остался недоволен состоянием поля в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    – Матч с «Баварией» повлиял на подготовку «Ростова» к сегодняшней игре?

    – Если исходить из того, что мы видели – да, повлиял. Видимо, не смогли полностью восстановиться.

    – Что скажет по поводу сегодняшнего поля?

    – Большая неожиданность, что оно находится в таком состоянии. Все-таки здесь всегда был нормальный газон. Из-за его качества нельзя было усложнять игру. Но сопернику тоже пришлось сложно. Команды находились в равных условиях.

    Источник: ФК «Ростов»

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    19.09.2016 01:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 19 сентября 2016, 14:52

      Интересно посмотреть на Папу Гуеа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 19 сентября 2016, 10:14

      Мда,одним составом,да без усиления-трудно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +215

      iuda 19 сентября 2016, 10:08

      Ростов - это команда, которой симпатизирует простой люд

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 19 сентября 2016, 10:06

      Братцы, не ссорьтесь!.. Всё очень просто


      1. Покалеченный Ростов не выдерживает нагрузки играть на три фронта.


      2. В команде новые непритёртые игроки


      3. Какой-то мандан и свистопляска в руководящем звене.


      4. Ни хера толком не платят...
      РСМ, просыпайся! С ув.

      1
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      Рейтинг: +777

      belarus-gomel 19 сентября 2016, 07:21

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      что не говори, а Краснодар - супер!!! и отдыхали меньше после еврокубков!!! и играли до последней секунды!!!


      поэтому ЗАСЛУЖЕННО победили!!!

      -4
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      Рейтинг: +767

      товрос > belarus-gomel 19 сентября 2016, 07:53

      краснодар вчера ничего хорошего не показал,РОСТОВ вконце матча потерял концетрацию и проиграл +судейство

      6
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 19 сентября 2016, 06:36

      плохому танцору яйца мешают

      -3
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 19 сентября 2016, 02:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А они вообще с баварией играли? То говорят не смогли сыграть с ними то восстановиться не успели

      -5
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