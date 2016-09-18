Данильянц: «Игроки «Ростова» сегодня не проявили характер»

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц назвал причины, по которым его команда потерпела поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

«Сегодня мы проиграли много борьбы и подборов. Не проявили характер и не сумели удержать преимущество в счете до конца. Произведенные замены вновь не усилили игру. Это два основных фактора, которые не позволили нам сегодня победить». – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».