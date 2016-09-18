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    Данильянц: «Игроки «Ростова» сегодня не проявили характер»

    Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц назвал причины, по которым его команда потерпела поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 7-го тура чемпионата России.

    «Сегодня мы проиграли много борьбы и подборов. Не проявили характер и не сумели удержать преимущество в счете до конца. Произведенные замены вновь не усилили игру. Это два основных фактора, которые не позволили нам сегодня победить». – сказал Данильянц в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.09.2016 22:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 19 сентября 2016, 14:45

      После Баварии ребята никак не могут найти свою игру, в начале все отлично, а в конце сдают игру....

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      Рейтинг: +332

      семечкин 18 сентября 2016, 23:14

      Не удерживать преимущество надо было , а наращивать,пока были силы...

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