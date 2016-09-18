Моуринью: «Если мы выиграли несколько матчей, я не ношусь вокруг поля, а сейчас мне просто грустно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 5-го тура АПЛ, в котором его подопечные уступили «Уотфорду» со счетом 1:3. Отметим, что данное поражение стало для «красных дьяволов» третьим подряд в нынешнем сезоне.

«Моя отличительная особенность – уравновешенность. Мне кажется, она заключается в том, чтобы не носиться вокруг поля, если мы выиграли несколько матчей, а сейчас никто не увидит меня слишком подавленным. Мне просто грустно», – сказал Моуринью.