Скрипченко: «Не могу сказать, что ребята не хотели, не старались»

Главный тренер «Урала» Вадим Скрипченко дал интервью после матча с «Анжи» (0:1) в матче 7-го тура российской Премьер-лиги.

«Не могу сказать, что ребята не хотели, не старались. И должный настрой был. Но футбол – это исполнительское мастерство, концентрация с первой до последней минуты, это подготовка к игре. И для меня очень удивительно, почему в ключевых эпизодах мы не стоим на ногах на родном стадионе, земля уходит из-под них и мы пропускаем голы. В этом отношении подготовка к игре – очень серьезный этап. И нам в этом нужно прибавлять. А самое главное – нужно быть более сплоченными, чтобы выходить из непростых ситуаций.

Что касается игры, то здесь особо комментировать нечего. Путем замен, перестановок во втором тайме попытались оказать давление на ворота соперника, выпустили и второго нападающего Конате, который может навязать борьбу «на втором этаже». Рассчитывали, что полузащитники из-под Павлюченко и Конате будут подбирать мячи. Но, к сожалению, ни удары со средней дистанции, ни проникающие передачи не достигли цели. Все уходило выше ворот. А при фланговых подачах Беленов на выходах здорово сработал.

Было видно, что во втором тайме «Анжи» отдал инициативу, мяч, территорию и компактно оборонялся. По центру соперник практически не дал пройти каким-то проникающим передачам, которые позволили бы выйти, так скажем, на чистый удар. Ну а все, что фланговое было, вы видели, Беленов на выходе забрал, мы до мяча не добирались», — сказал наставник.