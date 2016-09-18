Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игорь Денисов: «Прошу прощения, что не удается набрать форму»

    Полузащитник «Локомотива» Игорь Денисов после поражения в матче седьмого тура РФПЛ против «Уфы» попросил прощения за плохую игровую форму.

    «Прошу прощения у ребят, у руководителей клуба, у тренера за то, что мне никак не удается набрать форму, дело во мне самом. Травма выбила меня из колеи. Я очень много работаю, но никак не получается играть так, как я умею, мне доверяют, а я подвожу. Я стараюсь, но еще далек от того Денисова, который радовал болельщиков.

    Я провел два матча, и сегодня нам вновь не удалось победить. У соперника не было моментов, гол мы забили сами себе, плюс к этому не реализовали пенальти. Фарт был не на нашей стороне.

    Готов быть запасным – главное, чтобы команда побеждала. А я буду работать, чтобы встать на ноги и снова показывать все, на что способен. Я благодарен людям, которые переживают и верят в меня», – сказал Денисов.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.09.2016 00:00
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +577

      yurdin 18 сентября 2016, 14:15

      У Динамо не просил прощения ни за прошлый сезон, ни за этот

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +379

      o33uk > Marqello 18 сентября 2016, 15:43

      Дзюба ляпнул ерунду, а ты повторяешь, как маленькие.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 18 сентября 2016, 13:50

      плохо играешь ..откажись от зарплаты...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 18 сентября 2016, 12:15

      Это не он наверное был!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 18 сентября 2016, 11:26

      Работай!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      dimon2602 18 сентября 2016, 11:22

      Игорек возраст взял свое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 сентября 2016, 10:59

      Да,ладно,Игорь ! Ты же не с бутылкой на поле вышел,-извиняешься.Играл,как мог,никто и не ждал от тебя хорошей игры.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 18 сентября 2016, 09:35

      Смешно слышать подобную речь от человека который уже давно всем дал понять что его интересуют только деньги!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6305

      порт 18 сентября 2016, 08:54

      Пусть зарплату подымают, а иначе не видать удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 18 сентября 2016, 08:47

      Как запел мятежник. Совсем с бабульками хреново наверное.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 18 сентября 2016, 08:20

      Не выполняешь работы- нет зарплаты! Все просто, все как у всех)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11