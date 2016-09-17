Торрес: «Сейчас лучшее время, чтобы играть против «Барселоны»

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес поделился впечатлениями после победы в матче четвертого тура Примеры против «Спортинга» (5:0). Торрес и Антуан Гризманн отметились дублями в этой игре.

«Приятно, что все нападающие забивают, а те, кто выходит на замену, чтобы изменить течение игры, справляются с этим успешно.

Это лучшее время, чтобы сыграть против «Барселоны» – нашего самого сложного соперника в чемпионате.

По-настоящему хорошего времени, чтобы играть с ними, не бывает, но когда ты побеждаешь и показываешь хороший футбол, это дает тебе уверенность», – сказал Торрес.

«Барселона» примет «Атлетико» в рамках пятого тура Примеры.