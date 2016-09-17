«Локомотив» выехал на игру с «Уфой» на поезде

«Локомотив» выехал на домашний поединок седьмого тура РФПЛ против «Уфы» на поезде. Красно-зеленые произвели посадку на платформе Московского центрального кольца (МЦК) «Ботанический сад» и добрались до станции «Локомотив», находящейся рядом с ареной в Черкизово.

МЦК – вид наземного транспорта, который представляет собой внутригородской пассажирский электропоезд, передвигающийся по Малому кольцу Московской железной дороги.