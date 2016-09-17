Петраков: «Томь» начала игру против «Арсенала» просто бездарно»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился мнением о матче 7-го тура РФПЛ, в котором его подопечные одержали минимальную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 1:0.

«Планировали играть в другой футбол, более атакующий. Но по первому тайму мы даже не выходили в атаку. «Томь» начала игру просто бездарно, середину поля проиграла. То, что положительное было, – забили мяч. Во втором тайме сделали перестановки, играли более плотно, начинали встречать со своей половины поля и рассчитывали на быстрые контратаки», – сказал Петраков в эфире телеканала «Наш Футбол».