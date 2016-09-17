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    Павлов: «Арсенал» не заслужил поражения в игре с «Томью», в первом тайме мы доминировали»

    Главный тренер «Арсенала» Сергей Павлов прокомментировал поражение «канониров» от «Томи» (0:1) в поединке седьмого тура РФПЛ. Наставник считает результат матча незаслуженным, так как, по его словам, на протяжении первой половины встречи красно-желтые доминировали на поле.

    «Как минимум по такой игре «Арсенал» не проиграл. На протяжении первого тайма мы доминировали. Нашей команде не хватает умения в атаке, но мы не заслуживали сегодня поражения.

    В перерыве попросил игроков доставлять мяч с флангов, а также дорабатывать на подборах и «стандартах». Этого нам не удалось, но зато получилось у соперника», – отметил Павлов в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2016 16:31
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