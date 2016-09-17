Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Легия» не рассматривает Гончаренко и Кононова на должность главного тренера

    Спортивный директор «Легии» Михал Жевлаков заявил, что команда не намерена производить смену главного тренера. Напомним, ранее сообщалось, что одними из кандидатов на то, чтобы возглавить варшавский клуб, являются двое российских специалистов – наставник «Уфы» Виктор Гончаренко и покинувший недавно «Краснодар» Олег Кононов.

    В настоящее время действующим чемпионом Чехии руководит албанец Бесник Хаси. По прошествии восьми туров «Легия» набрала лишь восемь очков и располжилась на 13-й строчке в турнирной таблице.

    «Информация о том, что мы ищем нового главного тренера, является слухом. Мы не ведем переговоров ни с Кононовым, ни с Гончаренко, ни с кем-либо еще. У нас есть главный тренер и он продолжит свою работу», – сказал Жевлаков.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.09.2016 14:48
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 сентября 2016, 08:40

      Флаг ВАМ в руки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 сентября 2016, 01:04

      "...ранее сообщалось, что одними из кандидатов на то, чтобы возглавить варшавский клуб,..." "...действующим чемпионом Чехии руководит..."
      ЗАКУСЫВАТЬ НАДО, а потом статьи писать...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100

      petrovich666 > Докторо123 18 сентября 2016, 14:43

      ну вы что не в курсе что Париж столица Италии!!! *Ералаш

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Alisheraman 17 сентября 2016, 19:54

      чЕМПИОН Чехии !!!! Легия

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12322

      Вомбат 17 сентября 2016, 16:16

      Варшава у московских журналистов - столица Чехии. Это нам тоже надо кушать так же безропотно как и вранье члена РФС Лебедева?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      alexandr1205 17 сентября 2016, 16:05

      Какой дурак будет менять единственного в мире тренера - албанца на кого-то другого? Здесь даже место в таблице не имеет значения!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 17 сентября 2016, 15:52

      Кононов заслуженный тренер, поляки хороший выбор сделают)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 17 сентября 2016, 15:49

      Вот где проявилась значительность СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА! Пришёл в прошлом сезоне в команду, которая была на шестом месте и уступала лидеру "Пясту" 10 очков, и заиграла команда, ликвидировала отрыв, а в конечном итоге стала и победителем Чемпионата, и взяла Кубок Польши!

      Злопыхатели с хрюканьем визжали, мол, "Легия" она и есть "Легия", а роль Черчесова в её успехах минимальна... Убогие...

      Ну и где теперь ваша "Легия", господа злопыхатели? После ухода из неё СТАНИСЛАВА ЧЕРЧЕСОВА?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 17 сентября 2016, 15:49

      при чем Гончаренко

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      logic 17 сентября 2016, 15:20

      ав

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 сентября 2016, 15:17

      Нет дыма без огня. Легия смотрит на Восток?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11