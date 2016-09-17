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  • Родионов: «Давыдов еще не раскрылся на 100 процентов, а Зуеву нужно набраться терпения»

Родионов: «Давыдов еще не раскрылся на 100 процентов, а Зуеву нужно набраться терпения»

17 сентября 2016, 13:46
3

Генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов подчеркнул, что форвард Денис Давыдов несомненно является талантливым игроком, не раскрывшим пока свой потенциал на все 100 процентов. Также по его слова, хавбек Александр Зуев должен набраться терпения и упорно работать, чтобы завоевать себе место в основном составе красно-белых.

– Давыдов – талантливый игрок. Но он пока не раскрылся на 100 процентов. И его история показательна – ничего не бывает сразу. Нужно быть ментально, физически, тактически готовым к новому уровню. А если говорить простым языком – то чтобы голова была на месте.

– Давыдов уже успел потренироваться с основным составом. Как его оценил Каррера?

– После игры «Спартак-2» – «Зенит-2» Массимо отметил Дениса и позвал его на тренировку основы. Но это не значит, что Давыдов теперь игрок первой команды. Знаю, Каррера беседовал с Денисом, объяснял, что от него хочет. Теперь все в его руках. Лично я хочу от Давыдова стабильности. Чтобы ту игру, которую он показал, например, против «Зенита-2», он показывал каждый раз.

– Кроме Кутепова пока никто не подтянулся в основной «Спартак» из второй команды. Не настораживает?

– А я верю, что подтянутся. Наша структура четыре года работает в таком формате. Сразу ничего не бывает. Пока первая ласточка – это Кутепов. Уверен, будут и остальные. Дубль укомплектован на 90 процентов нашими воспитанниками. «Спартак-2» – на 70 процентов. Надо набраться терпения и ждать.

– Агент Зуева не исключил вариант ухода своего клиента из «Спартака».

– Зуев – потенциально сильный футболист. Я лично в него верю. Но опять же: терпение и работа. Он должен доказать тренерскому штабу, что заслуживает шанса. По работе претензий к нему нет, но всему свое время. Надо уметь конкурировать, терпеть – это футбол, это спорт. Нельзя создавать молодежи тепличные условия – нужна здоровая конкуренция. Проблема российского футбола как раз в этих тепличных условиях.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия. ФНЛ Спартак Спартак-2 Давыдов Денис Зуев Александр Родионов Сергей
Комментарии (3)
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ViktorMG
1474114030
За оборону по прежнему страшно. Не дай бог сломается Кутепов или Бокетти.
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