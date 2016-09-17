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  • Ефремов: «Должны были забивать «Спартаку» второй гол, но вместо этого пропустили»

Ефремов: «Должны были забивать «Спартаку» второй гол, но вместо этого пропустили»

17 сентября 2016, 01:17
6

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов посетовал на плохую реализацию моментов в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

«Опять проиграли, не забили свои моменты. Перед вторым голом в наши ворота должны были забивать, а вместо этого пропустили. Сработал закон футбола — не забиваешь ты, забивают тебе. Даже при счете 1:3 у нас были опасные моменты. Будем работать над реализацией.

После третьего гола начали играть более раскованно, терять действительно было нечего, поэтому моменты появились, но реализация подвела. Постараемся как можно скорее забыть эту игру и к матчу Кубка России с «Волгарем» подойдем в хорошем настроении. Постараемся выиграть», — сказал Ефремов.

Источник: ФК «Оренбург»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Ефремов Дмитрий
Комментарии (6)
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тётя ASYA
1474085763
исполнители у спартака лучше , что и доказали промес с джано ! заслуженная победа !
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oyabun
1474090739
Оренбург неожиданно и приятно удивил своей игрой. Команда очень хорошо двигается, создает немало острых моментов у ворот соперника, здорово цепляется за мяч. Удивлен что находится внизу турнирной таблицы при такой то игре. Успеха вам в дальнейших играх Оренбуржцы!
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MURAD F. A.
1474091486
ХОРОШАЯ КОМАНДА, КОМУ-ТО ПРЕТ КАМУ-ТО НЕТ
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nik55
1474095610
если бы---были бы. учитесь использовать моменты
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subbotaspartak
1474106838
Что поделать, но был футбол, У любой команды - впереди лучший гол.
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