Ефремов: «Должны были забивать «Спартаку» второй гол, но вместо этого пропустили»

Полузащитник «Оренбурга» Дмитрий Ефремов посетовал на плохую реализацию моментов в матче 7-го тура чемпионата России со «Спартаком» (1:3).

«Опять проиграли, не забили свои моменты. Перед вторым голом в наши ворота должны были забивать, а вместо этого пропустили. Сработал закон футбола — не забиваешь ты, забивают тебе. Даже при счете 1:3 у нас были опасные моменты. Будем работать над реализацией.

После третьего гола начали играть более раскованно, терять действительно было нечего, поэтому моменты появились, но реализация подвела. Постараемся как можно скорее забыть эту игру и к матчу Кубка России с «Волгарем» подойдем в хорошем настроении. Постараемся выиграть», — сказал Ефремов.