Ещенко: «Пусть Благо показывает, что хочет. Результат на табло»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко после победы над «Оренбургом» в матче 7-го тура чемпионата России отметил особую эмоциональность игры.

«Не удивлен, что матч получился таким эмоциональным. Для «Оренбурга» это была важная игра. Хозяев очень активно поддерживали, а сами футболисты рвались вперед. Короче, эмоции вышли на первый план. Нам нужно было успокоить игру, забивать голы. Жаль, что на перерыв ушли с ничейным счетом. Это не входило в планы «Спартака».

Говорят, 11-метровый был, держали соперника. Но надо ведь обоюдно судить. Если в наши ворота ставят такой пенальти, то и в ворота «Оренбурга» назначайте. Ну и там побежали игроки, начали говорить всякое, заступаться. Вот и получилась потасовка. В эпизоде с Комбаровым Георгиев тоже начал что-то рассказывать, поднимать Диму.

Я не видел, что Георгиев сделал после гола. Но результат на табло. А Георгиев пусть показывает, что хочет», — сказал Ещенко.