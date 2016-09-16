Бубнов: «Футболисты «Спартака» понимают своего тренера и знают, во что играют»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» (1:3).

«Оренбург» выглядит лучше всех остальных аутсайдеров. У команды Роберта Евдокимова поставлена игра, она хорошо организована и сбалансирована, неплохо выполняется переход из обороны в атаку, да и с физикой полный порядок. В матче со «Спартаком» опять не удалось отличиться с игры, но с таким подходом «Оренбург» рано или поздно прорвет. У хозяев сегодня было даже больше острых моментов, чем у красно-белых, а реализовать их не удалось даже не столько из-за нехватки исполнительского мастерства, сколько по причине невезения. На пути мяча неоднократно вставали Артем Ребров и каркас ворот. На мой взгляд, несмотря на поражение, эта игра была лучшей в исполнении оренбуржцев в чемпионате, и она придаст им уверенности в своих силах, а болельщикам — веры в команду.

На развитие событий в матче большое влияние оказал быстрый гол Квинси Промеса. Голландец нанес хороший удар, но других моментов у красно-белых до перерыва в общем-то и не было. Ключевой эпизод матча произошел во втором тайме, когда «Оренбург» не реализовал убойный момент, и тут же в ответной атаке дубль оформил Промес. Забей, Прудников или Воробьев, игра пошла бы по иному сценарию. Наверное, здесь уместно говорить о факторе удачи, хотя гости вскоре подкрепили успех восхитительным третьим голом, который придумали тот же Промес и Жано. Но в очередной раз стоит отдать должное подопечным Евдокимова, которые не опустили рук, а создали еще несколько хороших моментов.

Что касается «Спартака», то команда Массимо Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линию. В былые годы в споре с аутсайдером «Спартак», пропустив ответный мяч, мог бы расклеиться, но сейчас красно-белые играют иначе. Итальянский тренер подпитывает команду эмоциями, а главное — сбалансировал игру, четко расставив игроков в атаке, скорректировав действия обороны. Футболистам «Спартака» и до Карреры случалось проявлять характер, они профессионалы, но теперь четко сознающие, чего от них требует наставник. «Спартак» понимает, во что играет, и это действо приносит ему удовольствие. И даже фортуна не в первый раз встала на сторону московского клуба. Если придерживаться заданной линии — результат придет, и он будет хорошим», – отметил Бубнов.