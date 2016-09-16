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  • Бубнов: «Футболисты «Спартака» понимают своего тренера и знают, во что играют»

Бубнов: «Футболисты «Спартака» понимают своего тренера и знают, во что играют»

16 сентября 2016, 20:40
12

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился наблюдениями от матча 7-го тура чемпионата России между «Оренбургом» и «Спартаком» (1:3).

«Оренбург» выглядит лучше всех остальных аутсайдеров. У команды Роберта Евдокимова поставлена игра, она хорошо организована и сбалансирована, неплохо выполняется переход из обороны в атаку, да и с физикой полный порядок. В матче со «Спартаком» опять не удалось отличиться с игры, но с таким подходом «Оренбург» рано или поздно прорвет. У хозяев сегодня было даже больше острых моментов, чем у красно-белых, а реализовать их не удалось даже не столько из-за нехватки исполнительского мастерства, сколько по причине невезения. На пути мяча неоднократно вставали Артем Ребров и каркас ворот. На мой взгляд, несмотря на поражение, эта игра была лучшей в исполнении оренбуржцев в чемпионате, и она придаст им уверенности в своих силах, а болельщикам — веры в команду.

На развитие событий в матче большое влияние оказал быстрый гол Квинси Промеса. Голландец нанес хороший удар, но других моментов у красно-белых до перерыва в общем-то и не было. Ключевой эпизод матча произошел во втором тайме, когда «Оренбург» не реализовал убойный момент, и тут же в ответной атаке дубль оформил Промес. Забей, Прудников или Воробьев, игра пошла бы по иному сценарию. Наверное, здесь уместно говорить о факторе удачи, хотя гости вскоре подкрепили успех восхитительным третьим голом, который придумали тот же Промес и Жано. Но в очередной раз стоит отдать должное подопечным Евдокимова, которые не опустили рук, а создали еще несколько хороших моментов.

Что касается «Спартака», то команда Массимо Карреры продолжает успешно гнуть выбранную линию. В былые годы в споре с аутсайдером «Спартак», пропустив ответный мяч, мог бы расклеиться, но сейчас красно-белые играют иначе. Итальянский тренер подпитывает команду эмоциями, а главное — сбалансировал игру, четко расставив игроков в атаке, скорректировав действия обороны. Футболистам «Спартака» и до Карреры случалось проявлять характер, они профессионалы, но теперь четко сознающие, чего от них требует наставник. «Спартак» понимает, во что играет, и это действо приносит ему удовольствие. И даже фортуна не в первый раз встала на сторону московского клуба. Если придерживаться заданной линии — результат придет, и он будет хорошим», – отметил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Евдокимов Роберт Каррера Массимо Бубнов Александр
Комментарии (12)
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Atom2020
1474049869
Да ладно ... Бубнов таким литературным слогом не говорит/не пишет ... мне кажется, его подставили )))
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Arn
1474050104
главное не теряют очки с аутсайдерами
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alp
1474052754
Спартак набирает очки с аутсайдерами, и болелы в эйфории уже золотые медали примеряют... рано! очень рано. хотя, не спорю, играть с сильным соперником гораздо интереснее, чем с тем говяжьим шлепком, которым спам был последние 5 лет. вам удачи, но Зенит будет первым :-)
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kvm
1474053332
это точно Бубен писал?
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Iskandero
1474062140
Бубнов, ты ли это?! Что-то с начала сезона одна история убедительней другой))) Лечение что-ли подействовало, или пить перестал
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семенчик
1474062554
Вперёд Спартак!!!
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Дон Посей
1474074948
Бубнила, спой ещё - аллилуйя, Спартак! Классический анекдот СССР 60-х годов про опоздавшего на матч болельщика спартачей - "Какой счёт? А кто играет? А во что играют?" Спс Marqello, напомнила...
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1474116962
А Бубнов то липовый! Куда дели настоящего, гады?!
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