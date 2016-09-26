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    «Бомбардир» дарит участникам Блог-лиги поход на матч

    В самом разгаре борьба за звание лучшего блога «Бомбардира». В этом сезоне Блог-лиги редакция сайта решила ввести новый приз!

    Автор самого интересного, по мнению редакции, блога, получит возможность сходить на матч в качестве профессионального журналиста (с аккредитацией и напутствием от работников сайта). Шанс есть у каждого блога! Стоит только проявить свой профессионализм и творческий подход.

    До окончания этого сезона остается еще полмесяца. Это значит, что еще не поздно присоединиться к Блог-лиге.

    Если вы не знаете, как стать блогером и с чего начать, то вам сюда, сюда и сюда.

    Свои вопросы и пожелания пишите на blogs@bombardir.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2016 16:50
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    Комментарии36
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    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 26 сентября 2016, 18:26

      внатуре как это дарит? дает возможность выиграть поход в качестве приза и не участникам а 1му победителю. во приколюха гы гы гы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -50

      Karrerim 26 сентября 2016, 18:19

      дэнгы, дэнгы давай!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 19 сентября 2016, 10:36

      Всем удачи!

      0
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      Рейтинг: +18

      Пабло6 19 сентября 2016, 08:59

      гуд

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 18 сентября 2016, 17:05

      А если победитель живет далеко от футбола,то как быть?)

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Sasha K 15 18 сентября 2016, 17:11

      Сначала надо победить, а уж проблемы мы решим)

      -3
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      Рейтинг: +30

      Sasha K 15 > prosport69 18 сентября 2016, 17:14

      Это я не про себя, а так вообще)

      1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Sasha K 15 18 сентября 2016, 18:32

      Все равно решим:)

      -3
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      Рейтинг: -50

      Karrerim 17 сентября 2016, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      лучше бы пива в подарок и диван))) кто захочет идти на это убожество, если бы апл, Тогда да!

      -5
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > Зенит оле оле ола 18 сентября 2016, 16:00

      как там дела в лч?

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 сентября 2016, 20:41

      Во времена Соккера было намного оживленнее ,чем сейчас,несмотря на нововведения

      1
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > Legioner-05 17 сентября 2016, 23:30

      так ийди на соккер, он работает, Только там один неадекваты)))

      2
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 > Karrerim 18 сентября 2016, 09:14

      А я реально не знал ,что тот сайт ещё действует))

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      Рейтинг: -50

      Karrerim > Legioner-05 26 сентября 2016, 18:21

      а чо у тебя три сообщения и везде разные аватарки? шотакое

      0
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      Рейтинг: -50

      Karrerim > 26 сентября 2016, 18:24

      внатуре как это дарит? дает возможность победить в конкурсе и в качестве приза получить поход на футбол. гы гы гы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 17 сентября 2016, 19:13

      Круто!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      isbagty 17 сентября 2016, 18:31

      Какое громкое название: ""Бомбардир" дарит участникам...", а по факту, "Бомбардир" разыгрывает среди участников...

      2
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      ...
      Рейтинг: -66

      prosport69 > isbagty 18 сентября 2016, 09:57

      Дарит даже сколько не билет на футбол, а аккредитацию - возможность посмотреть на матчи с несколько иной стороны)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +96

      isbagty > prosport69 18 сентября 2016, 10:45

      Окей, не дарит, а разыгрывает, не всем участникам, а среди них, и не поход на футбол, а аккредитацию

      0
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > isbagty 18 сентября 2016, 10:51

      Почему бы хороший блог, которые не попадает призы, не порадовать чем-то?)

      -3
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      Рейтинг: +96

      isbagty > prosport69 18 сентября 2016, 11:45

      Радуйте на здоровье, ни кто не против, просто название не соответствует действительности и не только в этой новости, огромное количество ошибок и неточностей в текстах, зачастую новости кфутболу не имеют ни какого отношения. Мне кажется редакции "Бомбардира" стоит поучиться журналистике у автора самого интересного блога, а не наоборот.

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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 17 сентября 2016, 18:31

      лучшеб бы сайт исправил ошибки и начал транслировать матчи!!!!!!!!!!!!!!где АПЛ??????уродцыыыыыыыыыыыыы

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > MU-fanatic 18 сентября 2016, 09:57

      Если вы нам купите права на матчи АПЛ - готовы показывать все, что есть

      -3
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      Рейтинг: +96

      isbagty > prosport69 18 сентября 2016, 13:59

      У вас есть право смотреть Матч ТВ и хотя бы центральный матч комментировать.

      -1
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      Рейтинг: -66

      prosport69 > isbagty 18 сентября 2016, 15:01

      У нас есть возможность публиковать в галереях и онлайнах лишь те видео, которые приходят от Матча. Там лишь опасные моменты и голы, но не сама игра

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      isbagty > prosport69 18 сентября 2016, 16:12

      Я про текстовую трансляцию, вчера смотрел АПЛ как раз на матч тв, а у вас даже текста не было.

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > isbagty 18 сентября 2016, 16:20

      Нет смысла вести текстовые почти всех матчей. Мы стараемся выделять лучшие игры. Поверьте, статистика просмотров по всем встречам не слишком впечатляет

      -3
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