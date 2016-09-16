Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко ознакомился с ходом работ на стадионе «Зенит-Арена»

    Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко вчера побывал на строительной площадке «Зенит-Арены» на Крестовском острове.

    Как сообщает пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов, Полтавченко на месте ознакомился с ходом строительных работ.

    «Мы действительно посетили стройку. В целом благоприятная картина после посещения. Губернатор ознакомился с ходом работ. Посмотрел на то, как новый подрядчик работает с дефектованием брака. И ознакомился с докладами о сроках строительства. Подрядчики и субподрядчики работают активно.

    Есть полное понимание по срокам сдачи работ как на внешнем контуре, так и внутренней чаше стадиона. Вчера было подано питание, и стадион полностью освещён, что помогает работать, в том числе и в третью смену. Работы ведутся преимущественно на внешнем контуре — для того чтобы полностью закрыть стадион к наступлению глубокой осени. В данный момент идёт активная установка батарей отопления внутри стадиона», — сказал он.

    Напомним, что на этом стадионе пройдут игры Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.

    Источник: Life

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2016 06:40
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 16 сентября 2016, 11:27

      А почему то нигде не написали,что на прошлой недели на стадионе проводили МОЛЕБЕН за окончание строительства.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1812

      Black Giz 16 сентября 2016, 08:36

      Побывал, осмотрел и понял, что это вечный долгострой.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 16 сентября 2016, 07:50

      Министры,губернаторы,их замы,попы..
      А ты побывал на великой стройке?

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11