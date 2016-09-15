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    Ринат Билялетдинов: В «Зенит» пришел Луческу. Похожий вариант подошел бы и «Краснодару»

    Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов выразил мнение, что «Краснодару» подошел бы серьезный иностранный специалист на посту главного тренера. Напомним, ранее команду покинул Олег Кононов.

    «В поисках тренера «Краснодару» нужно смотреть на преемственность стиля. Он приносил успех, менять его глупо. Да, команда не набирает очков, но такие периоды бывают у любого клуба, даже у самого звездного. Вариант с иностранным тренером? Если уж и зарубежный специалист, то он должен быть серьезным. В «Зенит» пришел Мирча Луческу – вопросов нет. Похожий вариант подошел бы и «Краснодару», – сказал Билялетдинов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2016 20:00
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      tilvan 16 сентября 2016, 16:02

      и где взять еще одного пожилого румына?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 15 сентября 2016, 23:18

      В Краснодаре разберутся сами и без детского тренера.

      0
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 15 сентября 2016, 21:31

      Ринат Саярович и в своих интрвью умом не блистал. Мы сейчас по телику видим как этот вариант подходит Зениту. В Краснодаре было бы то же самое.

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