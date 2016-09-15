Крапивка: «Вокруг «Кубани» пытаются создать негативную атмосферу»

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка рассказал о текущем положении дел в краснодарском клубе, отметив, что игроки и тренерский штаб были предупреждены о возможных задержках в заработной плате.

– Долги у «Кубани» существуют. Однако на момент подписания контрактов с тренерским штабом и футболистами мы предупреждали их, что могут возникнуть проблемы со своевременной выплатой. Основные спонсорские выплаты должны произойти в четвертой декаде года – октябрь, ноябрь и декабрь. Мы взяли клуб с долгами, намерены рассчитаться с ними и погасить новые задолженности. Работа ведется, все были заранее предупреждены. Никаких волнений нет, катастрофической ситуации тоже. Вокруг «Кубани» пытаются создать негативную атмосферу.

– Избиение Игоря Армаша тоже из разряда вымыслов?

– Да. Был эмоциональный разговор, но не более.

– Как прокомментируете, что «Кубань» может стать банкротом.

– Полная ерунда. Мы даже сохранили молодежный состав, создав «Кубань-2», которая играет во второй лиге. Там есть плеяда молодых талантливых ребят, которых ждем если не в этом году, то в следующем точно. У нас есть ряд спонсоров, ведем переговоры о строительстве академии. Уже есть эскизы, выделена земля под будущую стройку.

– В связи с неудачным стартом задачи на сезон корректировались?

– Все остается в силе – рассчитываем вернуться в Премьер-лигу. Чемпионат длинный, команда в последних играх показала, что боеспособна. Еще раз прошу болельщиков не поддаваться на провокации и не доверять непроверенной информации.