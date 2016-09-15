«Кубань» доверяет Петреску и не намерена приглашать Ташуева

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка опроверг информацию о том, что краснодарский клуб в ближайшее время уволит главного тренера команды Дана Петреску и пригласит на его место Сергея Ташуева.

«Информация о Сергее Ташуеве – неправда. Мы полностью доверяем Дану Петреску, ему выдан кредит доверия, есть действующий контракт. Мы понимаем, что создать команду с нуля за пару недель подготовки – это непростая задача. Нужно время, чтобы проделанная работа начала давать результат», — сказал Крапивка.