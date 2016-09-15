Караваев: «Неудачное выступление сборной России на Евро – стечение обстоятельств»

Защитник «Спарты» Вячеслав Караваев поделился мнением о выступлении сборной России на прошедшем чемпионате Европы во Франции.

– После провального выступления на Евро болельщики подписывали петиции о роспуске сборной. Как относишься к подобным инициативам?

– Это смешно. Как можно разогнать сборную? Можно набрать новых игроков, но почему все уверены, что сразу что-то поменяется? Я не считаю нашу сборную слабой. Хороший тренер, игроки выступают за «Зенит», ЦСКА. Для хороших результатов было все. Поэтому неудача — простое стечение обстоятельств. Вообще, у нас была очень сильная группа. Проходимая, но сильная. Крепкие словаки, Уэльс прошел далеко. Даже ничья с Англией нам не помогла.

– Может, у нашей сборной мотивации не было? Пост Мамаева в Instagram, случай с Мамаевым и Кокориным в Монте-Карло. Это вообще нормально?

– Как может не быть мотивации, если приезжаешь на такой турнир? Да, на фоне такого выступления команды неправильно было так поступать. Не очень красиво вышло, что все люди об этом узнали. Но когда люди в отпуске, не играют, они могут делать все, что хотят. Это мое мнение.

Полностью интервью с Караваевым можно прочитать здесь.