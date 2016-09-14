Газинский: «Наше дело – выходить на поле, а вопросы с тренером будет решать руководство»

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский накануне матча первого тура Лиги Европы против «Зальцбурга» заявил, что игроки не думают об ушедшем в отставку в главном тренере Олеге Кононове.

«Скажу так – работа тренеров такова, что они всегда готовы к тому, что, может, придется уйти, если нет результата. А наше дело выходить на поле, а уже руководство будет решать, кто будет работать с нами», – сказал Газинский.

Напомним, Кононов подал в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера «Краснодара» был назначен Игорь Шалимов.