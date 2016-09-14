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    Бывший тренер «Спартака» Скала: «Надеюсь, что Каррера будет удачливее меня»

    Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала поделился мнением относительно нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры. По словам Скалы, период его руководства был куда более трудным, нежели у нынешнего тренера.

    «Энтузиазм – это отличное топливо для развития команды, но на одном энтузиазму не выиграть чемпионат. Каррера смог придать правильный импульс после вылета команды из Лиги Европы. Ему в этом плане повезло больше, чем мне. Когда я пришел, в команде была путаница на многих уровнях, после этого я даже потерял Егора Титова. Надеюсь, Каррера будет удачливее меня. Он хочет быть на виду. Но никуда не деться от проблемы с языком. Ни один переводчик не сможет донести полностью то, что хотел сказать тренер», – заявил Скала.

    Источник: Itasportpress

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    14.09.2016 18:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 15 сентября 2016, 10:13

      И Я И Я .СКАЛА НЕУДАЧНО ПРИЕЗЖАЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 19:29

      Будет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 14 сентября 2016, 19:18

      Сальваторе Боккетти не первый год в РОССИИ! переведет как нужно)

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8018

      nik55 14 сентября 2016, 18:50

      нужно учить итальянский

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +33416

      oyabun > nik55 14 сентября 2016, 19:36

      Может наоборот? Если тренер хочет всерьез поработать с командой, добиться с ней достойного результата, а не просто по-быстрому бабла срубить, то несколько десятков вполне специфических футбольных фраз по-русски не составит труда выучить. Так, для начала. И уже взаимодействие с игроками будет значительно лучше во время игры

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