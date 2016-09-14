Бывший тренер «Спартака» Скала: «Надеюсь, что Каррера будет удачливее меня»

Бывший главный тренер «Спартака» Невио Скала поделился мнением относительно нынешнего наставника красно-белых Массимо Карреры. По словам Скалы, период его руководства был куда более трудным, нежели у нынешнего тренера.

«Энтузиазм – это отличное топливо для развития команды, но на одном энтузиазму не выиграть чемпионат. Каррера смог придать правильный импульс после вылета команды из Лиги Европы. Ему в этом плане повезло больше, чем мне. Когда я пришел, в команде была путаница на многих уровнях, после этого я даже потерял Егора Титова. Надеюсь, Каррера будет удачливее меня. Он хочет быть на виду. Но никуда не деться от проблемы с языком. Ни один переводчик не сможет донести полностью то, что хотел сказать тренер», – заявил Скала.