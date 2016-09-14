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    Гинер: «Бюджет ЦСКА составляет 75-78 миллионов долларов»

    Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о бюджете клуба, а также подчеркнул, что клуб не является ни прибыльным, ни убыточным.

    «Бюджет стабилен. Больше 75-78 миллионов долларов он обычно не бывает. Он стабилен, и это те деньги, которые мы зарабатываем и можем потратить. Если получил прибыль, значит, можешь больше потратиться на трансферы, увеличить зарплаты, финансирование детской школы. Очень сомневаюсь, что акционеры «Реала» или «Манчестер Юнайтед» получают какие-то дивиденды в свои карманы. Чем больше клуб заработал, тем больше потратит. Это и называется финансовым «фэйр-плей», – заявил Гинер.

    Источник: ТАСС

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    14.09.2016 17:11
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 14 сентября 2016, 20:34

      МЮ зарабатывает сколько тебе и не снилось,

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > Аскорбин 14 сентября 2016, 20:41

      Капитан очевидность обожрался аскорбинок?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6851

      Антибиотик 14 сентября 2016, 19:57

      Откуда ЦСКА зарабатывает 75-78 лямов за сезон? Они своими органами торгуют? В РФПЛ все клубы убыточные, а Гинер просто перед инспекцией фейр-плей красиво рассказывает.

      0
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      Рейтинг: +527

      трениришко > Антибиотик 14 сентября 2016, 20:25

      Споносоры дают - Россети, Вертолеты России, Аэрофлот.

      2
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      Рейтинг: -243

      Rzn_za_cska > трениришко 14 сентября 2016, 20:27

      Вот и то то

      -1
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      ...
      Рейтинг: +76

      Алексей1988 > Антибиотик 15 сентября 2016, 05:23

      вообще заработок складывается в совокупности доходов, например, ТВ трансляции, продажа билетов, футболок именных, участие в еврокубках, победы в РФПЛ и кубке, спонсоры (их много, по мимо титульного, есть еще другие спонсоры). С учетом того, что ЦСКА каждый год играет в группе ЛЧ и практически всегда занимает призовые места в РФПЛ, то думаю 75-80 лямов они спокойно зарабатывают. Плюс они не покупают дорогих игроков, как тот же Зенит. Я не финансовый аналитик, но если так прикинуть, то из всех клубов РФПЛ, возможно ЦСКА не убыточный клуб.

      1
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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > Антибиотик 15 сентября 2016, 13:45

      Убыточные только те клубы, которыми чиновники управляют, так как разворовывают все подчистую.

      0
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 14 сентября 2016, 19:12

      Стабильность - признак мастерства ( поговорка щупачей).

      Забавно, а откуда информация о карманах Реала и МЮ? Чисто профессиональная чуйка?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 14 сентября 2016, 18:29

      Откуда деньги,Зин?

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 14 сентября 2016, 18:06

      Гинер уже вернул Альфа-банку деньги по решению суда?

      4
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Aztec58 14 сентября 2016, 20:02

      Аппеляцию подал

      0
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      Рейтинг: +465

      Barsuk52 14 сентября 2016, 17:52

      стадион построен можно и трансферами занятся

      10
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 14 сентября 2016, 17:42

      что то в последнее время бюджет на трансферы никак не тратится...

      -3
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      Рейтинг: +103

      Серго24 > 84aivengo 14 сентября 2016, 18:23

      А бля стадион бесплатно построился....

      2
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Серго24 15 сентября 2016, 05:08

      " а бля", за стадион огромное спасибо конечно.. но и состав надо усиливать адекватно,умник

      0
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