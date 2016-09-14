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  • Лено: «ЦСКА – серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне»

Лено: «ЦСКА – серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне»

14 сентября 2016, 07:30
4

Вратарь «Байера» и сборной Германии Бернд Лено отметил сильные стороны ЦСКА, с которым его команде предстоит встретиться в среду, 14 сентября, в рамках 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

– ЦСКА всегда считался хорошей командой. Но в первой корзине были «Барселона», «Реал», «Бавария». На их фоне москвичи казались более легким соперником. Но с ними необходимо быть очень внимательными. А еще надо сказать, что Россия – родина моих родителей, они и брат там появились на свет. Мы – российские немцы, поэтому для меня и папы с мамой это, можно сказать, особый матч.

– В группе кроме «Байера» и ЦСКА еще «Тоттенхэм» и «Монако». Кто, на ваш взгляд, фаворит?

– По именам – мы и «Тоттенхэм». Но полагаю, что опасны Москва и Монако. Каждый может пройти дальше, каждый – вылететь. В квартете нет такого клуба, как «Бавария», о котором говорят: мол, точно займет первое место. У нас любой может стать и первым, и четвертым. Борьба будет напряженной.

– Что вообще думаете о ЦСКА?

– Хороший опытный коллектив. Чуть ли не вся оборона выступала на чемпионате Европы во Франции. А тренер руководил сборной. Футболисты вместе в течение многих лет, сыграны. И Слуцкий там уже давно. Команда дисциплинированная, защита всегда хорошо располагается, футболисты умело действуют на контратаках. В общем, серьезный соперник, у которого сильные исполнители не только в обороне. Назову полузащитника Дзагоева, нападающего Траоре, у которого рост за два метра. Опасные ребята.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Лига чемпионов Байер Лено Бернд
Комментарии (4)
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Майор Дзагоев
1473830715
Честно и справедливо
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Алексей1988
1473832431
интересная группа. Прям топовых команд нет, но на самом деле тут может случится все, что угодно.
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Фан666
1473834324
Вот это то и пугает, что вся оборона играла на чемпионате Европы. Все видели как.
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