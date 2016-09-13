«Краснодар» подписал игрока сборной Грузии

Полузащитник сборной Грузии Торнике Окриашвили стал игроком «Краснодара».

Договор с футболистом рассчитан на четыре года. Игрок уже прибыл в расположение команды и приступил к тренировкам. Выступать он будет под номером 70.

На протяжении своей карьеры Окриашвили играл за такие клубы, как «Гагра», донецкий «Шахтер», «Ильичевец», одесский «Черноморец», «Генк» и «Эскишехирспор». Этим летом футболист стал свободным агентом.

За сборную Грузии он выступает с 2010 года и провел в ее составе 28 матчей, забив шесть голов.