Нобоа: «Постараемся завоевать хотя бы ничью в матче с «Баварией»

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Баварии». Нобоа выразил надежду на качественную игру в обороне своих партнеров и заявил, что команда постарается завоевать ничью в матче против немцев.

«В Лиге чемпионов нам нужно подходить от матча к матчу. Впереди нас ждет тяжелая игра в Мюнхене, но мы постараемся завоевать хотя бы ничью, сыграть качественно в обороне. Футбол – непредсказуемый вид спорта, поэтому никто не знает, чем все закончится. Выход в плей-офф? Мы все всe прекрасно понимаем. Будет здорово повторить прошлогоднее достижение и вновь попасть в Лигу чемпионов. Сейчас этот турнир не может быть единственным приоритетом», – заявил футболист.

Матч начнется в 21:45 по московскому времени.