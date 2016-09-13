Дайер: «Хочу расти вместе с «Тоттенхэмом»

Полузащитник «Тоттенхэма» Эрик Дайер, продливший контракт с клубом до 2021 года, поделился впечатлениями от данного события. По словам игрока, он счастлив находится в лондонском клубе и хочет расти вместе с командой.

«Это были два невероятных года в команде и я очень рад продолжить этот путь. У нас фантастический тренер, большой клуб, прекрасные болельщики, великолепная инфраструктура, строится новый стадион – это все очень интересно и я хочу расти вместе с «Тоттенхэмом», – заявил футболист.