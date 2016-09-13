Вице-президент «Монако»: «Клубам Англии не удалось вернуть Фалькао на прежний уровень»

Вице-президент «Монако» Вадим Васильев выразил уверенность в том, что нападающий команды Радамель Фалькао вернется на свой прежний уровень в этом сезоне. По словам функционера, клубам Англии не удалось вернуть форварда на его истинный уровень.

«Оба английских клуба, в которых был в аренде Фалькао не смогли вернуть его на истинный уровень. Сложно сказать, почему так вышло, видимо, у «Манчестер Юнайтед» и «Челси» не хватило терпения или желания трудиться с футболистом, но я определенно уверен, что в этом сезоне мы увидим настоящего Фалькао», – заявил Васильев.