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    Маркин: «Таким тренерам, как Слуцкий, поменять бы народ и болельщиков, а так у них все получается»

    Член комитета РФС по этике Владимир Маркин отметил, что главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий, говоря, что Россия – нефутбольная страна, в первую очередь ставит под сомнение свой профессионализм.

    «Слуцкий аргументировал свою фразу про нефутбольную страну тем, что ЦСКА не смог продать к открытию своего нового стадиона больше 8 тысяч абонементов? Это говорит о том, что такие игроки, как Березуцкий, и такие тренеры, как Слуцкий, исходят из того, что народ в стране не тот. Им бы поменять народ, поменять болельщиков, а так у них все получается. Поэтому мы говорим о том, кто хочет работать. Кто любит свою страну, свою профессию, свой народ — тот будет делать для этого все, что может. А кто не хочет этого делать и готов получать от своей деятельности только какие-то дивиденды — тот будет говорить, что у нас все время чего-то не хватает», – заявил Маркин.

    Источник: Известия

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    13.09.2016 06:00
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 13 сентября 2016, 12:53

      обосравшись на евро качалкин только ноет и ноет

      3
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      Рейтинг: +161

      daunis 13 сентября 2016, 11:46

      Владимир Маркин и этика вещи не совместимые.

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 сентября 2016, 11:40

      Не понимаю болельщиков коней которые защищают Слуцкого.Вы болеете за футбольный клуб и что тоже считаете что му не футбольная страна???????? Где логика?

      0
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 13 сентября 2016, 11:38

      не нужно придираться к словам

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 13 сентября 2016, 11:21

      Уберите Слуцкого, поставьте на его место тренера... И команда заиграет в ФУТБОЛ, и 15000 абонементов будут сразу проданы... Всё элементарно, Ватсон! :-))))

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > cska-62 13 сентября 2016, 11:40

      В масштабах ЦСКА это поможет. В масштабах нефутбольной страны - капля в море

      -3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Чермындыр 13 сентября 2016, 12:21

      С чего-то нужно начинать... Прежде все возомнившие себя прокурорами и Наполеонами, как известно из старого кинофильма, содержались в медучреждениях закрытого типа. Сегодня они же возомнили себя футбольными тренерами... И весьма неплохо в современном футбольном хозяйстве существуют... Позорятся хронически, издеваются над болельщиками, но существуют! Вон даже Федун одним своим решением об увольнении Аленичева проблему с этими существами решил... Ну а таинственный Мистер Оффшор (Гинер там явно давно ничего не решает!) явно имеет цель не допустить каких-либо успехов ЦСКА на международной арене. Потому с маниакальной одержимостью держит Слуцкого главным тренером уже семь лет! И проплачивает регулярно PR-кампании этого ничтожества... И по ТВ, и даже на футбольных сайтах, плодя графоманов с трафаретными постами... Трафаретный пост о том, что Слуцкий якобы "выиграл Кубок УЕФА" был на "соккере" замечен сразу у нескольких проплаченных "слуцелюбов"... :-)))))

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 13 сентября 2016, 10:56

      Гинер: Я законопослушный гражданин этой страны". И вы ищите патриотов России в ЦСКА?

      2
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      Рейтинг: +11234

      alp 13 сентября 2016, 10:30

      Дааааа. слуцкому с березой еще аукнутся те слова )))))

      3
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > alp 13 сентября 2016, 11:22

      Еще бы. Когда это нашим чинушам нравилось, чтобы про них правду говорили

      -2
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      Рейтинг: +8

      Stepanida 13 сентября 2016, 10:24

      Член-этикетка

      -2
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      Рейтинг: +1811

      gor77 13 сентября 2016, 10:17

      Когда чиновник "выходит из кабинета" и начинает что-то говорить - это хреново. А этот ещё и просто член комитета. Да ещё и по этике. А где этот чиновник был раньше и почему он ничего не делал? Сейчас все могут говорить, сваливать то на одного то на другого. И не важно - какой город или клуб. Задолбали своими "футбольная - нефутбольная". Для всех это очень хороший бизнес! Кроме болельщика... Он просто платит за билет или абонемент, смотрит футбол и ещё может что-нибудь сказать. И всё.
      Интересно, а сколько ещё есть комитетов в РФС?

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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak > gor77 14 сентября 2016, 01:56

      Это всё равно к разговорам о коррупции и т.п. Наше общество давно расслоилось на пирамидальный лад, не находите?

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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 13 сентября 2016, 10:10

      Слуцкий хоть и слаб как тренер, но сказал в правду. И любой, кто смотрит на вещи реально, с ним согласится. А таким товарищам из РФС подобная правда глаза режет, потому что поясняет их никчемность как футбольных функционеров. Вот они и начинают красоваться - типа все у нас нормально в стране, а Леня просто работать не хочет. А дурачки ведутся на красивое словцо - им недалеким лишь бы авном облить, думать то слишком сложно

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