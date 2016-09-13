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    Каррера: «Спартак» может выиграть чемпионат России, но не мы одни хотим этого»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о целях московской команды на текущий сезон.

    – С тем подбором игроков, который есть сейчас в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России?

    – Думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому, что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

    – В «Спартаке» до вас работали хорошие тренеры, вот Эмери после «Спартака» два Кубка УЕФА выиграл. И он, и остальные, и вы теперь – все начинали хорошо, но заканчивалось все, к сожалению, одинаково – разочарованием.

    – Мы с этим разберемся!

    – Хорошо, но вы готовы к тому, что этим все и закончится в вашем случае?

    – Такое может быть. Такое случается в футболе. Выигрывать все время невозможно. Конечно, любой тренер хотел бы выиграть все матчи, но так не бывает. Тренер не должен терять концентрацию, он должен следить за тем, чтобы его игроки всегда были готовы физически, не теряли мотивацию и играли на 100 процентов своих возможностей. Вот что может сделать тренер.

    – Какова задача на это сезон?

    – Задача – показать все, на что мы способны. Максимум.

    – А поточнее?

    – Максимум это, естественно, стать чемпионами. В моем понимании максимум – это то, что мы действительно можем сделать. Не должно быть так: мы заняли третье место и говорим, ах, вот если бы да кабы, мы могли бы быть вторыми. Или мы вторые и говорим, ах вот бы еще чуть-чуть, мы были бы первыми. Если мы вторые, мы должны сказать: мы сделали все, что могли, но мы вторые, потому что команда, которая выше нас, просто сильнее.

    Источник: «Матч ТВ»

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    13.09.2016 00:29
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +4834

      neveldomha 13 сентября 2016, 13:16

      Даже Оренбург может.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 13 сентября 2016, 12:41

      Пока все норм за исключением реализации! Каждую игру 3 стопроцентных не забиваем... а минимальный счет это валидол.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 13 сентября 2016, 12:12

      Редкий случай, когда интервью спартаковского тренера вызывает у меня уважение. Мужик!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 13 сентября 2016, 09:30

      не могут.а обязаны стать чемпионами

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 13 сентября 2016, 09:11

      Все нормально, только хватит ли на весь сезон

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 13 сентября 2016, 08:23

      Нормально начали, а дальше видно будет и дядька это понимает.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 13 сентября 2016, 08:20

      Сначала с ЦСКА и с Зенитом сыграйте потом про чемпионство говорите!!! А то лохомотов выиграли и за чемпионство заговорили 16 лет нет чемпионства и не будет

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > FCZenit1990 13 сентября 2016, 08:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      2 октября огребёт кра снорылый комбинат по полной)

      -5
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 > С-Пб on-line 13 сентября 2016, 08:58

      так точно

      -3
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      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > FCZenit1990 13 сентября 2016, 09:24

      Зенит 23 года не мог выиграть чемпионат, начиная с 84 и по 07, а ЦСКА 21 год с 70 по 91....Так что время спартака придет тоже

      3
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      ...
      Рейтинг: +119

      Alessandro_grande > С-Пб on-line 13 сентября 2016, 09:25

      Смешно, зениту без Халка, только с тульским Арсеналом и играть

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 13 сентября 2016, 07:38

      Разговоры о супер игре Спартака и "почти" чемпионстве,уже всем ,порядком поднадоели.Пройдена только пятая часть чемпионата и делать выводы по поводу выступления любого клуба очень рано ещё

      3
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      Рейтинг: +362

      sargassov 13 сентября 2016, 07:02

      Есть Федун, который всегда испортит чтото в самом конце

      2
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      Рейтинг: +4875

      алдан2014 13 сентября 2016, 05:40

      здравый коуч.Мне нравится его настрой

      2
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