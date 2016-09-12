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    Грасия: «После победы над «Уралом» с наших плеч свалился большой груз»

    Главный тренер «Рубина» Хави Грасия поделился впечатлениями от победы над «Уралом» в матче 6-го тура чемпионата России (3:1).

    «Встреча получилась довольно-таки цельной. Мы имели много моментов, а также могли гораздо раньше упрочить преимущество. Однако сегодня я не хочу быть строгим к своим игрокам. Их стоит похвалить за то, что получилось, а не ругать за нереализованные моменты.

    Благодаря этой победе с наших плеч свалился груз весом 20 килограмм. Напряжение уходит, но вряд ли нам будет легче в дальнейшем», – заявил Грасия в эфире телеканала «Наш футбол».

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2016 21:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12322

      Вомбат 12 сентября 2016, 22:05

      Тренер их может не ругать лично, но должен отметить, что реализовывать 3 голевых момента из 14 - это очень плохой показатель.

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