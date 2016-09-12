Ринат Билялетдинов: «Переход Кверквелии в «Краснодар» был бы отличным вариантом»

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал информацию о том, что защитник казанской команды Соломон Кверквелия зимой перейдет в «Краснодар».

«Не вижу ничего удивительного в этой новости. Когда я был тренером «Рубина», Кверквелией интересовались многие российские топ-клубы, а также ряд европейских команд. Переход в другой клуб был бы отличным вариантом для самого игрока.

Соломон — футболист очень высокого уровня, и мне непонятно, чем сильнее ребята, которые сейчас выходят в основе «Рубина». Но это уже не мое дело. Может быть, скоро там откроется новый Серхио Рамос, посмотрим.

Переход Кверквелии в «Краснодар» напрашивается. Клуб потерял двух основных защитников, поэтому трансфер грузинского защитника, адаптированного к чемпионату России, был бы идеальным усилением для команды, выступающей в еврокубках», — сказал Билялетдинов.