Петреску принес извинения за свое поведение в матче с «Соколом»

Наставник «Кубани» Дан Петреску извинился перед поклонниками команды и судьей встречи 12-го тура ФНЛ с «Соколом» (0:0) Алексеем Матюниным. Напомним, в субботнем поединке румынский специалист был удален с тренерской скамьи за неподобающее поведение.

«Очень сожалею о случившемся. Хочу принести извинения соперникам, болельщикам и арбитрам, обслуживавшим матч с «Соколом». В ходе игры я действительно повел себя импульсивно и не сдержался. Вероятно, причиной тому стал накопившийся стресс, связанный с довольно сложным процессом становления нашей команды в ходе текущего сезона.

Я ни в коем случае не хотел испортить футбольный праздник всем собравшимся на стадионе. Футбол – это всегда эмоции, однако понимаю, что их проявление ни в коей мере не должно перехлестывать через край, что, к сожалению, имело место с моей стороны в календарном поединке 12-го тура. При этом нахожу в себе силы заявить о недопустимости подобного проявления несдержанности и с уверенностью заявляю, что такое впредь больше не повторится», – сказал Петреску.