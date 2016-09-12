Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Спартак» начал сезон по чемпионскому графику

    «Спартак», добившись победы над «Локомотивом» в матче шестого тура РФПЛ, по итогам старта текущего сезона положил в свою копилку уже 16 очков. При этом в активе красно-белых пять побед и одна ничья.

    Подобный результат спартаковцы показывали лишь три раза за все время розыгрыша чемпионата России – в 1992, 1994 и 2000 годах. При этом отметим, что в первых двух случаях они набирали 11 очков при аналогичных показателях, так как до сезона-1995 за победу начислялось два очка. Интересно, что каждый раз при подобном старте «Спартак» становился чемпионом.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.09.2016 17:53
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 12 сентября 2016, 22:23

      Чемпионский график это два очка за тур, Спартак пока вне конкуренции. Что значит толковый уважаемый тренер

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 19:33

      Брависимо, итальянец!!!.....с такой игрой он действительно может пищевик сделать чемпионом))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 12 сентября 2016, 18:36

      Хочется верить! Для нас болельщиков это будет самым большим подарком

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 18:19

      норм старт,всё хорошо.а вот конебомжи на говно исходят ой как активно,гораздо активнее, чем в прошлый сезон

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +80

      Шаен > Каратель 12 сентября 2016, 19:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну ну) давай готовьте медальки за пятое место))

      -14
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5175

      Каратель > Шаен 13 сентября 2016, 12:33

      аккуратней,жаба задушит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2016, 18:19

      Дай то Бог, чтобы и этот чемпионат не стал исключением.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +291

      EFR 12 сентября 2016, 18:10

      вот и щас станем!!!!!вперед Спартак

      10
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11