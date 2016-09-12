«Интер» выкупит контракт Йоветича у «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Стеван Йоветич, выступающий в «Интере» на правах аренды, будет выкуплен миланским клубом.

Нынешнее арендное соглашение черногорца с «нерадзурри» рассчитано до конца текущего года. При этом в договоре присутствует пункт об обязательном выкупе игрока в том случае, если он проведет хотя бы один матч в сезоне-2016/17. Футболист вышел на поле во встрече третьего тура Серии А с «Пескарой», поэтому «Интеру» теперь придется заплатить 14,5 миллиона евро.

Напомним, что миланцы не включили Йоветича в заявку на Лигу Европы.