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    Бузникин: «Спартак» был на порядок сильнее «Локомотива»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Бузникин поделился наблюдениями от просмотра матча 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и железнодорожниками. Напомним, что подопечные Массимо Карреры одержали в этой встрече минимальную победу (1:0).

    «Спартак» показал хороший футбол, был на порядок сильнее своих соперников. Красно-белые выглядели, как единое целое и счет по игре. Но и у «Локо» тоже были неплохие моменты, хотя в целом у железнодорожников есть проблемы в атаке. Да, Семин не так давно возглавил команду, но футболисты-то остались прежними… Денисов проделал огромный объем работы, и с учетом того, что он давно не играл, проявил себя достойно. При удачном стечении обстоятельств железнодорожники могли бы победить. Однако красно-белые сыграли острее и точнее», – отметил Бузникин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.09.2016 00:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:32

      Просто у команды локомотив не тянул, вышел из строя....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +988

      опус 2 12 сентября 2016, 08:19

      Объективная оценка матча !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 12 сентября 2016, 07:54

      А победил то всё-таки Спартак

      4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 12 сентября 2016, 01:17

      На порядок - это в 10 раз, ага, преувеличил маненько.

      3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 12 сентября 2016, 00:51

      Тока забили маловато

      7
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