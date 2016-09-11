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    Шишкин: «Локомотив» должен бороться за место в тройке»

    Защитник «Локомотива» Роман Шишкин выразил мнение, что московский клуб в нынешнем сезоне должен бороться за место в тройке сильнейших в РФПЛ. Отметим, что на данный момент железнодорожники расположились в середине турнирной таблицы чемпионата России.

    – «Локомотив» не поставил четкую задачу перед Семиным на сезон. А на что команда реально может претендовать в этом году?

    – Когда мы между собой общаемся, то понимаем, что должны бороться хотя бы за место в тройке. Все футболисты хотят играть в еврокубках, в Лиге чемпионов. Конкретной задачи нет, но мы хотим забраться туда повыше.

    Источник: Чемпионат.ком

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    11.09.2016 16:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 11 сентября 2016, 18:26

      Ладно. Борись в этом сезоне
      За место в 3 вагоне.

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