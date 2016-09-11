Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Аршавин: «Пока будет математическая или теоретическая вероятность выиграть золото – мы будем бороться»

    Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», прокомментировал победу его команды в чемпионате Казахстана по футболу над «Астаной» (4:1). Стоит отметить, что футболист, выйдя на замену, забил в этой встрече один из голов.

    «Эмоции хорошие. Важная победа. Считаю, что мы играли организованно. Дальше все зависит от того, как будет играть «Астана». Нам теперь не хватает только наших побед. Нужно, чтобы «Астана» оступалась, но насколько это возможно... Посмотрим. Пока вероятность выиграть золото математическая и теоретическая будет – мы будем бороться», – заявил Аршавин.

    Источник: ФК «Кайрат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2016 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 25 сентября 2016, 19:47

      Драться всегда надо до конца!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11