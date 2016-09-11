Аршавин: «Пока будет математическая или теоретическая вероятность выиграть золото – мы будем бороться»

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала», питерского «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин, выступающий за казахстанский «Кайрат», прокомментировал победу его команды в чемпионате Казахстана по футболу над «Астаной» (4:1). Стоит отметить, что футболист, выйдя на замену, забил в этой встрече один из голов.

«Эмоции хорошие. Важная победа. Считаю, что мы играли организованно. Дальше все зависит от того, как будет играть «Астана». Нам теперь не хватает только наших побед. Нужно, чтобы «Астана» оступалась, но насколько это возможно... Посмотрим. Пока вероятность выиграть золото математическая и теоретическая будет – мы будем бороться», – заявил Аршавин.