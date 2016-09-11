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    Яковлев: «Я и в «Спартаке» играл защитника при Эмери и Якине»

    Нападающий «Анжи» Павел Яковлев прокомментировал решение тренерского штаба поставить его на позицию защитника в матче с «Оренбургом» в рамках 6-го тура РФПЛ.

    «У нас в течение недели много ребят выпало из-за травм. Желаю им скорейшего выздоровления. Тренер вызвал сегодня, объяснил, что придется сыграть на этой позиции. Я воспринял это нормально. Подготовился. В принципе, раньше тоже приходилось действовать в этом амплуа, еще в «Спартаке», и при Эмери, и при Якине. В основном на левом краю. Старался выполнять установку тренера. А получилось или не получилось, это уже ему судить», – заявил Яковлев.

    Источник: ФК «Анжи»

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    11.09.2016 07:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 11 сентября 2016, 12:35

      все нормально. удачи

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