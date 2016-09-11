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    Бубнов: «Казалось, что «Терек» отмечал открытие нового стадиона вместе с ЦСКА»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов дал оценку игре «Терека» в матче с ЦСКА (0:3) в рамках 6-го тура РФПЛ. По мнению Бубнова, у грозненцев встречу провалили лидеры команды.

    «В прошедшем матче с ЦСКА «Терек» произвел очень плохое впечатление. Казалось, что в первом тайме грозненцы отмечали открытие нового стадиона вместе с «армейцами». Уже в перерыве стало понятно, что у команды не было шансов. К тому же, «Терек» еще и остался в меньшинстве. В итоге команда сыграла очень слабо и по-настоящему разочаровала. Не совсем понятно, в чем причина такой невыразительной и безвольной игры, так как никаких предпосылок к этому, как казалось, не было. Да, была пауза в чемпионате. Да, болел главный тренер, однако грозненцы до этого и без Рахимова выигрывали. При этом обидно, что Родолфо, столп обороны, умудрился со знаком «минус» поучаствовать во всех трех голах, забитых в ворота «Терека». «Отличился» в плохом смысле слова и Семенов, получивший две желтых карточки, первая из которых была за разговоры.

    Что же касается ЦСКА, то хорошо, что наконец сумел отличиться Траоре — это придаст уверенности накануне Лиги чемпионов. Хорошо выглядел Дзагоев — видно, что он окончательно восстановился после травмы. Как всегда, был активен Фернандес, неплохо смотрелся и Головин… В целом же армейцы победили, сыграв в своем привычном стиле и в свойственной им манере», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    11.09.2016 06:04
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +319

      Beim 11 сентября 2016, 15:24

      На договорняк конечно похоже, но лучше поздравить цска с новым стадионом. А по поводу договорняка смысл говорить, когда у нас вся Рфпл как большой театр

      0
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      ...
      Рейтинг: +13

      Альберт вдв > Beim 11 сентября 2016, 15:35

      Чечены и русские, какой может быть договорняк? Ты глупый?

      -1
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      Рейтинг: -40

      bombardir70 11 сентября 2016, 13:33

      Очень похоже на договорняк,Терек даже не пытался не чего сделать против не какого ЦСКА,просто отбывали номер!

      0
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > bombardir70 11 сентября 2016, 15:17

      я конечно люблю ЦСКА ,но третий гол дал такие сомнение !защитники тупо отдали мяч Роме

      -1
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ > Mirak92 11 сентября 2016, 21:48

      Ухахаха! слышь защитники просто не ждали то кого паса!

      1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 11 сентября 2016, 13:24

      Терек снова не играл против ЦСКА, как и в концовке прошлого чемпа.

      1
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      Рейтинг: +23

      АНЖИ ЦАХУР 11 сентября 2016, 12:47

      с победой и стадиком !!!! отличный стадион.

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 11 сентября 2016, 11:16

      придется цска ответку отдавать в грозном

      4
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    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 11 сентября 2016, 10:27

      Под Рахимовым стул зашатался

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +7801

      BarStep 11 сентября 2016, 10:23

      А кто приходит на новоселье без подарка...

      8
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      Рейтинг: +134

      FCQ 11 сентября 2016, 10:14

      Договорняк.... в лиге чемпионов будет все видно

      7
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      Рейтинг: +1154

      Стаz > FCQ 11 сентября 2016, 10:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свои высказывания надо обосновывать. Есть докпзательсятва? Ты еще Кадырову скажи, что его купили.

      -5
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Стаz 11 сентября 2016, 11:11

      Посмотрим,как во втором круге Терек дома "вырвет"победу у цчка

      -1
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      Рейтинг: +13

      Альберт вдв > андрей андреев 11 сентября 2016, 15:40

      Если только 5 состав приедет у ЦСКА то тогда может быть и выиграют

      1
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 11 сентября 2016, 10:11

      Договорняк чистейший.

      6
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 11 сентября 2016, 10:01

      Ну хоть ЦСКА похвалил, что играли хорошо. )))

      2
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