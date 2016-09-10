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    Каррера: «С таким подбором игроков, как в «Спартаке», можно выиграть чемпионат России»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что с таким подбором игроков, который имеется в его распоряжении в московском клубе, можно выиграть чемпионат России.

    – С тем подбором игроков, который есть сейчас в Спартаке, можно выиграть чемпионат России?

    – Да, думаю, да. В России есть четыре-пять команд, которые способны бороться за чемпионство, и мы однозначно входим в это число. У нас правильный психологический настрой, хорошее физическое состояние, мы по-спортивному злые и хотим побеждать. Но повторяю, такие не мы одни. Наша задача сражаться до конца, и если в конце концов выиграть не получится, мы должны понимать, что это произошло не потому что мы были слабые, а потому что соперник оказался сильнее нас.

    Источник: «Матч ТВ»

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    10.09.2016 15:29
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 сентября 2016, 09:26

      Дрожите злопыхатели. Нравятся Вам Спартаковские новости? Похоже всей страной по буквам разбираете. А зокостеневшие дебилы ещё слово "мясо" должны вставить. Читайте про свои клубы и комментируйте там.

      0
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      Рейтинг: +144

      человек просто 10 сентября 2016, 19:51

      Согласен Спартак в этом году может поспорит за чемпионство. Но соглсны с этим. Ещё 2 Московских клуба. 2 Южных. И естественно Питер.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 10 сентября 2016, 17:23

      Каррера абсолютно прав! Приятно, что в нашем футболе стали появляться не просто грамотные тренеры, а ещё и умные люди... Пусть и из-за бугра... Там скандалистов и эпатажников тоже хватает...

      6
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      Рейтинг: +640

      Дон Посей 10 сентября 2016, 17:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну и славно, если команда слепится, как хороший пельмень! Вкуснее будет его трескать!

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 10 сентября 2016, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Терпеть не могу Спартак, но Каррера почему-то подкупает, как личность.
      Успехов ему, кроме матчей с Локо)

      -4
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 16:14

      Короче, всё допускает и ничего не исключает, разумная позиция однако.

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 10 сентября 2016, 15:55

      а можно и не выйграть.

      -1
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      Рейтинг: +25

      LIZA1998 10 сентября 2016, 15:48

      Класс

      -1
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      Рейтинг: +8018

      nik55 10 сентября 2016, 15:46

      сказал как отрезал не убавить-не прибавить

      -1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2016, 15:39

      Хорошо сказал,объективно.

      -2
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      Рейтинг: +295

      dudarik > Чурка07 10 сентября 2016, 16:43

      По аватарке видно реальный кабардинец.....

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Чурка07 10 сентября 2016, 16:50

      Я тебе уже сказал ,я сам с Кавказа- не позорь кавказцев тварь ты.

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      Рейтинг: +7038

      Диктор > Чурка07 10 сентября 2016, 16:51

      Не нужно всем показывать ,какое ты быдло.

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