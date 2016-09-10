Шляхтин: «Доверие у «Крыльев Советов» к Веркаутерену есть»

Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин отметил, что несмотря на неудачный старт сезона, руководства клуба продолжает испытывать доверие к главному тренеру Франку Веркаутерену. Вчера самарцы уступили «Ростову» в матче шестого тура РФПЛ (1:2). В данный момент «Крылья» располагаются на последнем месте в таблице, имея в своем активе всего два очка.

«Доверие есть, и никаких других вариантов пока не рассматриваем. Тяжелый календарь, тяжелые игры... Поэтому дадим дальше тренироваться, готовиться и играть.

Я бы не сказал, что у команды много брака. «Ростов» всегда славился «стандартами». Четыре удара – два гола, понимаете. Вчерашняя игра, считаю, все-таки показывает немного разный уровень команд. Надо играть в свою игру со своими командами, все равно будут те, у которых мы сможем забрать очки.

Не стоит подходить так пессимистично: картинка все-таки есть, и она не такая уж безнадежная. Где-то немножко не везет, к тому же мы играем с топ-клубами – «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Краснодар», «Ростов». Ну и, конечно, три пенальти в шести матчах – это тоже определенный дискомфорт», – сказал Шляхтин.